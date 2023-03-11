ريال مدريد يستعد لمواجهة ليفربول بثلاثية في شباك إسبانيول

تغلب ريال مدريد على ضيفه إسبانيول بنتيجة 3-1 يوم السبت على ملعب "سانتياغو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الـ25 من عمر الدوري الإسباني.

وسجل أهداف ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيور، ومواطنه إيدير ميليتاو، والإسباني ماركو أسينسيو في الدقائق 23 و39 و"90+3"، بينما أحرز خوسيلو هدف إسبانيول الوحيد في الدقيقة 8.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 56 نقطة في وصافة الدوري، وبات على بعد ست نقاط من المتصدر برشلونة، بينما تجمد رصيد إسبانيول عند 27 نقطة في المركز الـ13.

وجاء انتصار ريال مدريد على إسبانيول، قبل مواجهته المرتقبة الأربعاء المقبل ضد ليفربول في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان الريال فاز ذهابا في ملعب ليفربول بنتيجة 5-2.

المصدر: RT