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مفاجأة.. برشلونة يواجه تهديد الاستبعاد الأوروبي

الرياضة

مفاجأة.. برشلونة يواجه تهديد الاستبعاد الأوروبي
AFP
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فجر خافيير تيباس رئيس رابطة الليغا، مفاجأة من العيار الثقيل، حول العقوبات المنتظرة على برشلونة، إثر قضية الفساد الأخيرة.

وأكد تيباس أن برشلونة لا يمكن أن يواجه عقوبات رياضية على المستوى المحلي، لكن الأمور ستكون مختلفة أوروبيا.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن مسؤولي برشلونة يخشون عقوبات الاتحاد الأوروبي.

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وأضافت "وفقا لقانون اليويفا، فإنه يمكن استخدام حق النقض ضد مشاركة برشلونة في المنافسات الأوروبية، إذا تم ارتكاب نشاط يهدف للتأثير على نتيجة مباراة على المستوى المحلي أو الدولي".

وأشار التقرير إلى أن مسؤولي برشلونة يشعرون بالقلق من احتمالية منع الفريق الكتالوني من المشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل، مما يزيد من الأزمة المالية للبارسا. 

يذكر أن مكتب المدعي العام في إسبانيا، قرر إدانة برشلونة في قضية الفساد ودفع الأموال لخوسيه ماريا نيجريرا نائب رئيس لجنة الحكام السابق.

المصدر: "وكالات"

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