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بعد أزمة برشلونة.. فضيحة جديدة تهز أركان الكرة الإسبانية

الرياضة

بعد أزمة برشلونة.. فضيحة جديدة تهز أركان الكرة الإسبانية
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أصبحت الشبهات تحوم حول الكرة الإسبانية من كل جهة بعد أزمة نادي برشلونة واتهامه بدفع مبالغ مالية للجنة التحكيم، وفضيحة كأس ملك إسبانيا مؤخرا.

وتقدمت رابطة الدوري الإسباني بشكوى رسمية إلى مركز الشرطة الوطنية للنزاهة الرياضية، بعد تلقيها معلومات من شخص مجهول، حول حدوث تلاعب في مباراة ليفانتي أمام هوراكان مليلية في كأس إسبانيا لعام 2021.

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وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إن محكمة إقليمية في مليلية فتحت تحقيقا بخصوص المباراة التي انتهت بفوز ليفانتي 8-0، بوجود 6 متهمين من بينهم أحد اللاعبين السابقين بالفريق الخاسر.

وأوضحت أن الشرطة اعتقلت اللاعب المتشبه به الثلاثاء الماضي بزعم مشاركته في التلاعب بعدة مباريات من أجل الاستفادة بنتائجها لربح الأموال في المراهنات.

ويأتي ذلك على خلفية إلقاء القبض على 23 شخصا من بينهم لاعبو كرة قدم، كجزء من تحقيق في التلاعب بنتائج المباريات المختلفة في الكرة الإسبانية، حيث يشتبه في انتمائهم إلى عصابة جمعت حوالي 500 ألف يورو من خلال رهانات بسيطة مع مدفوعات لم يتم الكشف عنها للجهات الرقابية.

جدير بالذكر أن نسخة كأس إسبانيا التي شهدت التلاعب المشتبه فيه في 2021، توج بها ريال بيتيس بعد فوزه على فالنسيا في المباراة النهائية.

المصدر: goal.com

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