لابورتا يرد على تيباس بشأن جدل مدفوعات برشلونة لنائب رئيس لجنة الحكام

رد رئيس نادي برشلونة، جوان لابورتا، بقوة على التصريحات المثيرة للجدل لخافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، متهما إياه بـ"فبركة حملة ضد برشلونة".

وجاء هجوم لابورتا على تيباس بعد أن قال الأخير إن على لابورتا أن يستقيل "إذا لم يشرح موقفه" بشأن فضيحة دفع النادي الكتالوني مبالغ مالية لشركة يملكها النائب السابق لرئيس لجنة التحكيم الفنية في إسبانيا.

وقال تيباس الاثنين إن على لابورتا أن يستقيل إذا لم يستطع تفسير دفع برشلونة مبلغ سبعة ملايين يورو بين عامي 2001 و2018 لشركة تابعة للنائب السابق لرئيس لجنة التحكيم الفنية خوسيه ماريا إنريكيس نيغريرا.

ورد لابورتا من ملعب "كامب نو"، وقال في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء "تيباس يفبرك حملة ضد برشلونة وضدي. لقد أسقط قناعه. يواصل هوسه ببرشلونة ورهابه من نادينا".

وأضاف "أتذكر أنه شخص، في الماضي، أظهر كراهيته تجاه برشلونة. في عام 2005، كنائب لرئيس ألافيس، قدم شكوى لأنه لم يكن يريد أن يلعب ميسي في برشلونة".

وتابع لابورتا هجومه "لا يغفر لنا كوننا لم نرغب في توقيع عقدهم مع سي في سي (صندوق الاستثمار) الذي يديره بنفسه (تيباس). لا يمكنه تحمل أننا نؤيد الدوري السوبر الأوروبي. هذه هي طريقته المعتادة".

وأكمل "لن أعطي تيباس متعة الاستقالة من منصبي كرئيس لنادي برشلونة. هذا القرار يتخذه سوسيوس (الأعضاء المساهمون في النادي). أي شخص يحاول تشويه تاريخ وصورة نادي برشلونة سيلقى ردا قاسيا".

المصدر: وكالات