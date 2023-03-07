دوري أبطال إفريقيا.. الرجاء المغربي أول المتأهلين لربع النهائي

بات الرجاء المغربي أول المتأهلين لربع نهائي النسخة الحالية لدوري أبطال إفريقيا بعد فوزه الثمين والمستحق على مضيفه حوريا كوناكري المالي 3-1 في الجولة الرابعة من دور المجموعات.

وأحرز ثلاثية الفريق المغربي وليد الصبار "هدفين" في الدقيقتين 6، و63، ومحمد النهيري في الدقيقة 42، بينما سجل بابي عبدو ندياي هدف حوريا الوحيد في الدقيقة 70.

وشهدت المباراة إهدار لاعب الرجاء، محمد زريدة ركلة جزاء في الدقيقة 84، وطرد لاعب من كل فريق، موسى كامارا من الفريق المالي في الدقيقة 26، وجمال حركاس من الفريق المغربي في الدقيقة 45.

وحجز الرجاء بطاقة التأهل لربع النهائي، محتلا صدارة المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة 12 نقطة وذلك قبل جولتين من ختام مباريات المجموعة.

ويتنافس نادي حوريا، صاحب المركز الثالث (4 نقاط)، مع سيمبا التنزاني (6 نقاط)، وفايبرز الأوغندي على بطاقة التأهل الثانية لمرافقة الرجاء للدور المقبل.

المصدر: RT