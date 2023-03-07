رابطة الدوري الإيطالي توقف مهاجم يوفنتوس كين

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، إيقاف مهاجم يوفنتوس مويس كين لمباراتين، بسبب طرده في المباراة ضد مضيفه روما في الدوري المحلي الأحد.

وسيغيب كين (23 عاما) عن المباراتين المقبلتين لفريق "السيدة العجوز" ضد سامبدوريا وإنتر.

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وطرد كين بعد 40 ثانية فقط من دخوله مكان الكولومبي خوان كوادرادو، وذلك بسبب ضربه لاعب روما، جانلوكا مانشيني بدون كرة في الدقيقة "90+1".

وقالت لجنة الانضباط التابعة لرابطة الدوري الإيطالي إن هذه "الركلة (التي وجهها) إلى ساق الخصم" تقتضي إيقاف الدولي الإيطالي لمباراتين وغرامة قدرها 10 آلاف يورو.

وكان مدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليغري ندم على طرد كين وحمله المسؤولية مشيرا إلى انه سيتعرض لعقوبة مالية من النادي.

وقال "مويس أخطأ. اعتذر لكنه وضع الفريق في مأزق".

وحسم روما القمة أمام يوفنتوس 1-0 مفرملا صحوة فريق "السيدة العجوز".

وضرب روما عصفورين بحجر واحد حيث استعاد نغمة الانتصارات عقب خسارته المفاجئة أمام كريمونيزي 1-2 في المرحلة الماضية وصعد إلى المركز الرابع بفارق الأهداف أمام ميلان.

ومني يوفنتوس بخسارته الأولى بعد أربعة انتصارات متتالية في الدوري وتجمد رصيده عند 35 نقطة في المركز السابع.

المصدر: أ ف ب