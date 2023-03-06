40 ثانية.. مهاجم يوفنتوس يفشل في تحطيم رقم قياسي عالمي مسجل بقدم عربية (فيديو)

تعرض الإيطالي مويس كين، مهاجم يوفنتوس، للطرد خلال مباراة فريقه أمام روما، الأحد، ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد 40 ثانية فقط.

وشارك كين في الدقيقة 89 من اللقاء، قبل أن يعتدي سريعا على مدافع روما، جيانلوكا مانشيني، بركله من الخلف، وهو ما دفع الحكم لإشهار البطاقة الحمراء المباشرة في وجهه.

MOISE KEAN VS GIANLUCA MANCINI pic.twitter.com/phtLUEmRvK — I Gigi 78 I (@Vicidominus) March 5, 2023

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ودخل مهاجم منتخب إيطاليا الملعب في الدقيقة 88 و59 ثانية، وتعرض للطرد في الدقيقة 89 و39 ثانية، أي بعد 40 ثانية فقط من مشاركته.

وحقق لاعب منتخب الأردن للشباب بكر كمال كلبوني، رقما تاريخيا سلبيا، في مواجهة "النشامى" مع طاجيكستان في بطولة كأس آسيا تحت 20 عاما الأسبوع الماضي.

ودخل الكلبوني قائمة أسرع اللاعبين حصولا على البطاقات الحمراء في تاريخ كرة القدم، وذلك بطرده بعد مشاركته في 5 ثوان فقط من مباراة الأردن وطاجيكستان ببطولة كأس آسيا للشباب.

يذكر أن روما أنهى اللقاء فائزا 1-0 بهدف أحرزه مانشيني في الدقيقة 53، ليصل الذئاب للنقطة 47 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي.



المصدر: "وكالات"