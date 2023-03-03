لاعب كرة قدم عربي يدخل التاريخ من الباب العريض (فيديو)

حقق لاعب منتخب الأردن للشباب بكر كمال كلبوني، رقما تاريخيا سلبيا، في مواجهة "النشامى" مع طاجيكستان في بطولة كأس آسيا تحت 20 عاما.

ودخل الكلبوني قائمة أسرع اللاعبين حصولا على البطاقات الحمراء في تاريخ كرة القدم، وذلك بطرده بعد مشاركته في 5 ثوان فقط من مباراة الأردن وطاجيكستان ببطولة كأس آسيا للشباب.

لاعب أردني يدخل التاريخ بأسرع بطاقة حمراء!



سجل لاعب المنتخب الأردني للشباب بكر كمال كلبوني رقما تاريخيا "سلبيا" خلال بطولة #كأس_آسيا_2023 للشباب لكرة القدم المقامة في #أوزبكستان. #شو_صار_بلاس#الأردن#كرة_القدمpic.twitter.com/Fk83oiBzl8 — شو صار بلاس (@shusarplus) March 2, 2023

وبعد لحظات من إطلاق صافرة بداية المباراة، تدخل الكلبوني على أحد لاعبي منتخب طاجيكستان، حيث رفع قدمه عاليا للحاق بكرة، لكنها اصطدمت بوجه منافسه.

ولم يتردد الحكم، الذي كان قريبا من اللعبة، قبل إشهار البطاقة الحمراء في وجه لاعب منتخب الأردن، الذي بات واحدا من أسرع 10 لاعبين يتم طردهم في تاريخ كرة القدم، بفارق ثوان قليلة عن متصدري القائمة.

المصدر: وكالات