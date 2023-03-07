 
مباشر

انقلاب جديد في مانشستر يونايتد.. والضحية القائد (فيديو)

الرياضة

انقلاب جديد في مانشستر يونايتد.. والضحية القائد (فيديو)
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uvok

لم تمر أحداث الهزيمة "المذلة" التي تعرض لها مانشستر يونايتد أمام مضيفه ليفربول 7-0 الأحد، ضمن الجولة 26 للبريميرليغ، مرور الكرام.

إذ يواجه البرتغالي برونو فيرنانديز، نجم "الشياطين الحمر"، خطر فقدان شارة قيادة الفريق، على ضوء ما حدث منه خلال مباراة ليفربول.

وظهر برونو خلال اللقاء وهو ينفعل على زملائه في أكثر من مناسبة، بسبب أحداث المباراة التي كانت في اتجاه واحد.

إقرأ المزيد
زلزال بقوة 7 يضرب
زلزال بقوة 7 يضرب "الشياطين الحمر".. ليفربول يلحق هزيمة تاريخية بمانشستر يونايتد (فيديو)
إقرأ المزيد
بعد تصريحاته عن رونالدو.. مورغان يتهكم على مدرب يونايتد عقب السباعية المذلة
بعد تصريحاته عن رونالدو.. مورغان يتهكم على مدرب يونايتد عقب السباعية المذلة

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وجهت العديد من الانتقادات لبرونو بعد المباراة من بعض محللي الدوري الإنجليزي، بسبب تذمره من زملائه.

وأضافت: "هناك العديد من الشخصيات داخل مانشستر، بما في ذلك لاعبو الفريق، أبدوا انزعاجهم من تصرفات برونو، وهناك شكوك حول ما إذا كان برونو يستحق شارة القيادة".

وختمت: "يعتقد البعض من داخل النادي- أن لاعبين مثل رافائيل فاران وديفيد دي خيا وكاسميرو، مناسبون لدور القائد أكثر منه".

المصدر: "وسائل إعلام"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا