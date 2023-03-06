بعد تصريحاته عن رونالدو.. مورغان يتهكم على مدرب يونايتد عقب السباعية المذلة

سخر الصحفي البريطاني الشهير، بيرس مورغان، من الهولندي إريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، بعد خسارته المذلة أمام ليفربول 7-0 الأحد على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات البريميرليغ.

وصرح تين هاغ مؤخرا: "نمت قرير العين عندما رحل رونالدو".



وقال مورغان عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، عقب هزيمة "الشياطين الحمر" بسباعية: "حظ سعيد مع نومك الليلة.. يا عبقري"، مرفقا مع تغريدته تصريحات تين هاج الصحفية.

Good luck with your sleep tonight, genius. pic.twitter.com/RRWOHiuciO — Piers Morgan (@piersmorgan) March 5, 2023

وأضاف تغريدة أخرى تساءل فيها عن مصير مدرب اليونايتد: "هل استقال تين هاغ بعد؟ كيف يمكن لأي مدير لمانشستر يونايتد أن ينجو من أداء ونتائج مروعة بشكل كارثي؟".

Has Ten Hag resigned yet? How can any Manchester United manager survive a performance & result that catastrophically dreadful? pic.twitter.com/YznBMaRmM7 — Piers Morgan (@piersmorgan) March 6, 2023

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ويعد مورغان أحد الصحفيين المقربين من نجم النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، الذي فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد قبل مونديال 2022.



وكان مورغان اسما بارزا في أزمة رونالدو مع الشياطين الحمر، حيث جاءت تصريحات "الدون" المثيرة للجدل، والتي زرعت الشقاق بينه والنادي، خلال حوار مع الصحفي الإنجليزي.



وهاجم رونالدو مدربه السابق تين هاج بقوة خلال تلك التصريحات، كما وجه انتقادات لاذعة لإدارة مانشستر يونايتد.

المصدر: twitter/piersmorgan