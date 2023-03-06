استدعاء حكيمي لخوض مواجهة سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

تعافى المدافع المغربي أشرف حكيمي من إصابة في الفخذ، واستدعي يوم الاثنين إلى قائمة فريقه باريس سان جيرمان لمواجهة مضيفه بايرن ميونخ في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

كما شهدت قائمة فريق العاصمة الذي خسر ذهابا على أرضه أمام البايرن 0-1، عودة لاعب الوسط الدولي البرتغالي ريناتو سانشيز الذي تعافى بدوره من إصابة عضلية، فيما سيغيب مدافعه الدولي بريسنل كيمبيمبي والمهاجم البرازيلي نيمار بسبب الإصابة.

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وتقام مباراة سان جيرمان والبايرن في ميونخ بعد غد الأربعاء.

وتأتي عودة حكيمي إلى الملاعب بعد أيام من اتهامه باغتصاب امرأة فرنسية.

واتهمت امرأة تبلغ من العمر 24 عاما حكيمي باغتصابها في 25 فبراير في منزله في بولوني-بيلانكور في الضاحية الغربية لباريس.

ووضعت النيابة العامة الفرنسية، حكيمي الذي يخضع للتحقيق منذ الخميس الماضي، تحت المراقبة القضائية لمنعه من الاتصال بالشابة.

ومع ذلك، فهو مخول بمغادرة الأراضي الفرنسية.

المصدر: وكالات