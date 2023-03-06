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صلاح يعرض بطل العالم مع الأرجنتين لسخرية واسعة (فيديو)

الرياضة

صلاح يعرض بطل العالم مع الأرجنتين لسخرية واسعة (فيديو)
AP
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نال المصري محمد صلاح إشادة واسعة بعدما قاد ليفربول ليذيق غريمه مانشستر يونايتد الهزيمة الأسوأ في تاريخه خلال حقبة الدوري الإنجليزي، وذلك خلال مواجهة الفريقين أمس الأحد.

وقدم ليفربول عرضا هجوميا مذهلا ليكبد مانشستر يونايتد هزيمة تاريخية بنتيجة عريضة قوامها سبعة أهداف دون رد بينها ثنائية لصلاح.

وفي الهدف الثالث، تلاعب صلاح بمدافع مانشستر يونايتد ومنتخب الأرجنتين ليساندرو مارتينيز، حتى أسقطه أرضا قبل تمرير الكرة إلى مسجل الهدف، كودي جاكبو.

وتعرض مارتينيز الذي توج في ديسمبر الماضي في مونديال قطر بطلا للعالم مع منتخب بلاده، لسخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعرضه لتلك المراوغة "المهينة" من صلاح.

ونشر أحد الرواد فيديو للمراوغة وأرفقها بتعليق:
"محمد صلاح امتلك ليساندرو مارتينيز".

كما تفاعل مغرد آخر مع المراوغة ونشر صورة لمارتينيز خلال سقوطه على الأرض وكتب عليها: "أرقد في سلام يا مارتينيز".

وقال مغرد ثالث: "محمد صلاح جعل ليساندرو مارتينز يبحث عنه في مكان آخر".

وكتب مغرد آخر ساخرا "مارتينز رايح يهاجم مع صلاح".

المصدر: RT

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