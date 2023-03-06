مدرب ليفربول يفاجئ صلاح بلفتة رائعة عقب مباراة مانشستر يونايتد (صور)

أثار المصري محمد صلاح إعجاب مدربه يورغن كلوب في مباراة فريقهما ليفربول ضد مانشستر يونايتد، أمس الأحد، في الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز صلاح هدفين وصنع مثلهما ليقود ليفربول لتحقيق فوز كاسح على غريمه مانشستر يونايتد بسباعية دون رد.

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واحتفل صلاح بهدفه الثاني بطريقة مميزة حيث خلع قميصه وركض نحو المشجعين.

Out of respect and appreciation from Jurgen Klopp to Mohamed Salah, he raises his hat to him pic.twitter.com/o4ECVJhMLP — sayed_llly (@se_llly) March 5, 2023

واختار صلاح الاحتفال بتلك الطريقة، لتخليد ذاك الهدف الذي مكنه من تصدر قائمة أفصل الهدافين في تاريخ ليفربول في مسابقة الدوري الإنجليزي.

Out of respect and appreciation from Jurgen Klopp to Mohamed Salah, he raises his hat to him pic.twitter.com/o4ECVJhMLP — sayed_llly (@se_llly) March 5, 2023

وبعد المباراة، فاجأ كلوب نجمه المصري، حيث ظهر المدرب الألماني وهو يرفع قبعته احتراما واعترافا بإنجاز صلاح التاريخي.

المصدر: مواقع التواصل