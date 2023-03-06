 
مباشر

مدرب ليفربول يفاجئ صلاح بلفتة رائعة عقب مباراة مانشستر يونايتد (صور)

الرياضة

مدرب ليفربول يفاجئ صلاح بلفتة رائعة عقب مباراة مانشستر يونايتد (صور)
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uviy

أثار المصري محمد صلاح إعجاب مدربه يورغن كلوب في مباراة فريقهما ليفربول ضد مانشستر يونايتد، أمس الأحد، في الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز صلاح هدفين وصنع مثلهما ليقود ليفربول لتحقيق فوز كاسح على غريمه مانشستر يونايتد بسباعية دون رد.

إقرأ المزيد
أول تعليق لصلاح بعد تحقيقه الحلم التاريخي مع ليفربول
أول تعليق لصلاح بعد تحقيقه الحلم التاريخي مع ليفربول

واحتفل صلاح بهدفه الثاني بطريقة مميزة حيث خلع قميصه وركض نحو المشجعين.

واختار صلاح الاحتفال بتلك الطريقة، لتخليد ذاك الهدف الذي مكنه من تصدر قائمة أفصل الهدافين في تاريخ ليفربول في مسابقة الدوري الإنجليزي.

وبعد المباراة، فاجأ كلوب نجمه المصري، حيث ظهر المدرب الألماني وهو يرفع قبعته احتراما واعترافا بإنجاز صلاح التاريخي.

المصدر: مواقع التواصل

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا