أول تعليق للاتحاد المصري على إنجاز صلاح التاريخي مع ليفربول

حرص الاتحاد المصري لكرة القدم على تهنئة محمد صلاح، نجم الفراعنة وليفربول، بعدما ارتقى "مو" إلى صدارة أفضل الهدافين في تاريخ "الريدز" في الدوري الإنجليزي أمس الأحد.

ونشر الاتحاد المصري صورة لصلاح على حسابه في موقع "تويتر" وعلق عليها قائلا: "الملك المصري محمد صلاح، الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز".

🔴 الملك المصري محمد صلاح الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز 🇪🇬⭐️ pic.twitter.com/bd7p7SceCq — EFA.eg (@EFA) March 5, 2023

وكان صلاح ساهم في تحقيق ليفربول لفوز تاريخي على حساب غريمه مانشستر يونايتد بسبعة أهداف دون رد في مباراة جمعت الفريقين أمس الأحد ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي، حيث أحرز الفرعون المصري هدفين وصنع مثلهما.

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ووصل صلاح إلى هدفه الـ129 بقميص "الريدز" ليتربع على عرش قائمة الهدافين التاريخيين لفريق ليفربول في "البريميرليغ"، محطما رقم الأسطورة روبي فاولر، الذي سجل 128 هدفا.

كما عزز النجم المصري رقمه القياسي كأفضل هداف لفريق ليفربول في مواجهاته أمام مانشستر يونايتد برصيد 12 هدفا.

المصدر: RT