 
مباشر

أول تعليق للاتحاد المصري على إنجاز صلاح التاريخي مع ليفربول

الرياضة

أول تعليق للاتحاد المصري على إنجاز صلاح التاريخي مع ليفربول
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uvir

حرص الاتحاد المصري لكرة القدم على تهنئة محمد صلاح، نجم الفراعنة وليفربول، بعدما ارتقى "مو" إلى صدارة أفضل الهدافين في تاريخ "الريدز" في الدوري الإنجليزي أمس الأحد.

ونشر الاتحاد المصري صورة لصلاح على حسابه في موقع "تويتر" وعلق عليها قائلا: "الملك المصري محمد صلاح، الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وكان صلاح ساهم في تحقيق ليفربول لفوز تاريخي على حساب غريمه مانشستر يونايتد بسبعة أهداف دون رد في مباراة جمعت الفريقين أمس الأحد ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي، حيث أحرز الفرعون المصري هدفين وصنع مثلهما.

إقرأ المزيد
أول تعليق لصلاح بعد تحقيقه الحلم التاريخي مع ليفربول
أول تعليق لصلاح بعد تحقيقه الحلم التاريخي مع ليفربول

ووصل صلاح إلى هدفه الـ129 بقميص "الريدز" ليتربع على عرش قائمة الهدافين التاريخيين لفريق ليفربول في "البريميرليغ"، محطما رقم الأسطورة روبي فاولر، الذي سجل 128 هدفا.

كما عزز النجم المصري رقمه القياسي كأفضل هداف لفريق ليفربول في مواجهاته أمام مانشستر يونايتد برصيد 12 هدفا.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا