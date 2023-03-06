الاتحاد العربي يعلن قائمة الفرق المشاركة في "كأس الملك سلمان للأندية"

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الملك سلمان للأندية بالاتحاد العربي لكرة القدم، قائمة أسماء الأندية المشاركة في البطولة خلال مرحلتي الدورين الأول والثاني.

وضمت قائمة أندية الدور الأول كلا من الجيش الملكي المغربي وطلائع الجيش المصري والصفاقسي والاتحاد المنستيري من تونس، وشبيبة الساورة الجزائري والشباب السعودي، وقطر القطري والوحدة الإماراتي.



إلى جانب السيب والنهضة من عمان، وشباب الأردن، والقوة الجوية العراقي، والمحرق والمنامة من البحرين، وتشرين السوري وشباب الخليل الفلسطيني، والبرج اللبناني ونواذيبو الموريتاني والاتحاد وأهلي طرابلس من ليبيا، والهلال والمريخ من السودان، والكويت الكويتي، مع فحمان اليمني المتأهل من الدور التمهيدي.

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اللجنة المنظمة في الاتحاد العربي لكرة القدم تعلن أسماء الأندية العربية المشاركة في منافسات بطولة#كأس_الملك_سلمان_للاندية .

👇 pic.twitter.com/CYde3HIXG8 — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) March 5, 2023

مرحلة النهائيات:

ويتأهل من الدور الأول 6 أندية، يضاف إليها 10 أندية تتأهل بشكل مباشر، وتضم أبطال الدوريات العربية الكبرى وهم الوداد المغربي والترجي التونسي والزمالك المصري وشباب بلوزداد الجزائري والهلال السعودي والسد القطري والشرطة العراقي، إلى جانب الرجاء المغربي بطل النسخة السابقة مع وصيفه الاتحاد السعودي، بالإضافة إلى النصر السعودي.



وستجري مراسم قرعة البطولة العربية اليوم الاثنين في مدينة الرياض.



وأشارت اللجنة إلى أنه تم اختيار الأندية وفق تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للدول عن شهر ديسمبر 2022.

وكان نادي الرجاء المغربي آخر الفائزين بلقب البطولة في أغسطس 2021، على حساب نادي اتحاد جدة السعودي.

المصدر: "وسائل إعلام"