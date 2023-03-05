برشلونة يصالح جماهيره بترويضه "الخفافيش"

استعاد نادي برشلونة توازنه على حساب ضيفه فالنسيا بفوزه عليه (1-0) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا".

ويدين أصحاب الأرض "البلوغرانا" بالفضل في هذا الانتصار للجناح البرازيلي رافينيا الذي سجل هدف الفوز الوحيد مبكرا في الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول للقاء على ملعب "سبوتيفاي كامب نو".

وصالح نادي برشلونة بذلك جماهيره، بعد هزيمته المفاجئة أمام مضيفه ألميريا في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 62 نقطة، ويبتعد في صدارة الدوري بفارق 10 نقاط عن وصيفه وغريمه التقليدي ريال مدريد، قبل مباراته أمام مضيفه ريال بيتيس في وقت لاحق من مساء اليوم أيضا.

في المقابل، تراجع نادي فالنسيا إلى المركز الثامن عشر على سلم الترتيب برصيد 23 نقطة.

المصدر: RT