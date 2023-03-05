ريال مدريد يواصل مسلسل نزيف النقاط

سقط فريق ريال مدريد في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه ريال بيتيس، في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا".

ولم ينجح لاعبو الفريق الملكي في استغلال الفرص العديدة التي أتيحت لهم خلال اللقاء، ليخرجوا بتعادل بمذاق الهزيمة.

واكتفى ريال مدريد بنقطة يتيمة بعد هذا التعادل، رفع بها رصيده إلى 53 نقطة، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، بفارق 9 نقاط خلف المتصدر برشلونة.

في المقابل، رفع نادي ريال بيتيس رصيده إلى 41 نقطة، ويشغل المركز الخامس على سلم الترتيب.

المصدر: RT