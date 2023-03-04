محمد صلاح: أحلم بتحطيم هذا الرقم..!

اعترف النجم المصري محمد صلاح بأنه كان واثقا من الوصول للقب الهداف التاريخي لفريق ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ بداية مسيرته مع "الريدز" وتسجيله 31 هدفا في موسمه الأول.

ووصل محمد صلاح إلى 127 هدفا خلال 205 مباريات بقميص ليفربول في "البريمير ليغ"، وأصبح على بعد هدف واحد فقط من معادلة رقم روبي فاولر، الهداف التاريخي "للريدز" في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، برصيد 128 هدفا في 266 مباراة.

وقال صلاح، في تصريحات لموقع "ليفربول إيكو": "أنا على دراية بالأرقام، خاصة هذه الأرقام، بالنسبة لي هذا أمر خاص".

وأضاف: "عندما جئت إلى هنا في موسمي الأول كان لدي 31 هدفا، وأردت أن أصبح الهداف التاريخي لليفربول في البريميرليغ.. سأكون سعيدا بالطبع بتحقيقه.. إنه أحد أهم الأرقام القياسية التي أحاول تحطيمها مع ليفربول".

وواصل: "لدي بعض الأرقام الجيدة مع ليفربول، وطالما أننا نحقق شيئا مع الفريق، فهذا أهم شيء بالنسبة لي".

وختم: "سعيد وفخور بتحطيم الأرقام القياسية والفوز بالألقاب مع ليفربول، لا أريد أن أكون في فريق أصغر، وأصبح الوحيد الذي يحطم الأرقام".

وتابع: "هداف ليفربول التاريخي في الدوري الإنجليزي؟ سأكون سعيدًا بالطبع.. إنه أحد أهم الأرقام القياسية التي أحاول تحطيمها مع ليفربول".

ولدى محمد صلاح الفرصة في تحقيق حلمه خلال مباراته أمام ضيفه مانشستر يونايتد، مساء اليوم الأحد، على ملعب "أنفيلد"، ضمن الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

المصدر: وكالات