الأهلي يواجه الداخلية.. التشكيلة الأساسية

يواجه نادي الأهلي ضيفه الداخلية مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة (17:00) بتوقيت غرينتش، في مباراة الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وسيبدأ السويسري مارسيل كولر (62 عاما)، المدير الفني لنادي الأهلي، التشكيلة الأساسية التالية "للمارد الأحمر"، لمواجهة ضيفه الداخلية:

محمد الشناوي، أيمن أشرف، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد هاني، مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد قندوسي، طاهر محمد طاهر، أحمد عبد القادر، بيرسي تاو.

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ويتربع نادي الأهلي على عرش صدارة الدوري برصيد 40 نقطة حصدها من 16 مباراة فقط، متقدما بفارق نقطتين على وصيفه بيراميدز، الذي لعب 19 مباراة.

في المقابل، يشغل نادي الداخلية المركز الخامس عشر على سلم الترتيب برصيد 16 نقطة، بعد 19 مباراة أيضا.

المصدر: RT