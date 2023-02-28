انتقال أول اتحاد رياضي روسي من أوروبا إلى آسيا

وافق الاتحاد الآسيوي للشطرنج على انضمام الاتحاد الروسي للشطرنج إلى المنظمة.

وفقا لما قاله ألكسندر مارتينوف، محامي الاتحاد الدولي للشطرنج لوكالة "ريا نوفوستي": "تم اتخاذ القرار في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للشطرنج".

وصوت 29 مندوبا لصالح الانضمام، مقابل صوت واحد ضده فيما امتنع 6 أعضاء عن التصويت.

وسيتم اعتبار الاتحاد الروسي للشطرنج ضمن المنظمة الآسيوية بدلا من الأوروبية رسميا، اعتبارا من 1 مايو.

يذكر أنه في الأسبوع الماضي، تلقى اتحاد الشطرنج الروسي الإذن بالانتقال من أوروبا إلى آسيا من مجلس الاتحاد الدولي للعبة.

المصدر: وكالة "ريا نوفوستي"