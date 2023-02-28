لمن صوت محمد صلاح في جوائز "الأفضل" 2022؟

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، النقاب رسميا عبر موقعه الرسمي، عن تصويت قادة ومدربي المنتخبات الوطنية للمرشحين ضمن جوائز "الأفضل" للأفضل في العالم عام 2022.

وتوج الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان ومنتخب الأرجنتين، بجائزة الأفضل في العالم 2022 من "الأفضل".

وجاءت جائزة الأفضل في العالم للأرجنتيني المخضرم، بعدما قاد منتخب بلاده نحو اللقب الأغلى على الإطلاق، كأس العالم قطر 2022، إلى جانب الفوز بلقبين مع فريقه باريس سان جيرمان.

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ووفقا لتصويت قادة المنتخبات الذي كشف عنه "فيفا" عبر موقعه الرسمي، ومنح محمد صلاح باعتباره قائد منتخب مصر صوته لنجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور في المركز الأول.

إلى جانب تصويته لكيفين دي بروين لاعب وسط ميدان مانشستر سيتي في المركز الثاني، فيما وضع المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان ومنتخب المغرب في المركز الثالث.

اختيارت محمد صلاح في جوائز "الأفضل" 2022:

1 فينيسيوس جونيور ريال مدريد البرازيل

2 كيفين دي بروين مانشستر سيتي بلجيكا

3 أشرف حكيمي باريس سان جيرمان المغرب.

المصدر: "وسائل إعلام"