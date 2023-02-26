برشلونة يتعرض لخسارة مفاجئة في ألميريا

فجر ألميريا أكبر المفاجآت في الجولة الـ23 من الدوري الإسباني لكرة القدم، بفوزه على المتصدر برشلونة بهدف دون ردّ يوم الأحد.

ويدين ألميريا بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه البلال توريه، الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 24.

وبدا برشلونة متأثرا بإقصائه منتصف الأسبوع من الدوري الأوروبي على يد مانشستر يونايتد، وظهر لاعبوه بمستوى باهت ليهدر الفريق نقاط ثمينة في صراعه على لقب "الليغا".

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد برشلونة عند 59 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق سبع نقاط عن أقرب منافسيه، غريمه ريال مدريد الذي تعثر بنتيجة التعادل 1-1 أمس السبت أمام جاره أتلتيكو مدريد، بينما رفع ألميريا رصيده إلى 25 نقطة وارتقى للمركز الخامس عشر.

المصدر: RT