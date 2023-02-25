"أخيرا رئيس الأهلي يسجن رئيس الزمالك".. مرتضى منصور ينشر تدوينة مؤثرة بعد الحكم عليه بالسجن

علق رئيس نادي الزمالك المصري لكرة القدم، المستشار مرتضى منصور، على القرار الصادر بحبسه لمدة شهر، يوم السبت، بعد إدانته بسب وقذف محمود الخطيب، رئيس الأهلي.

وفور صدور قرار حبسه صباح اليوم، رحلت الأجهزة الأمنية مرتضى منصور، إلى السجن لتنفيذ فترة عقوبته.

وكتب مرتضى منصور، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تغريدة مؤثرة بعد صدور الحكم بسجنه، وجاء فيها: "أخيرا رئيس النادي الأهلي يسجن رئيس نادي الزمالك لأول مرة في تاريخ الرياضة".

إقرأ المزيد

وأضاف: "رفض الطعن لكن في انتظار قرار قاضي السماء الله سبحانه وتعالي.. لا تقلقوا علي.. الأسود لا تخشي الموت وأيضا لا تخاف من السجن".

وأردف: "الخطة كانت إسقاطي في الانتخابات بالتزوير قبلها عزلي من رئاسة النادي 4 سنوات وبعدها حل مجلس الإدارة وكانت الخطوة الرابعة سجني.. هذه الخطوة تأخرت بعض الشيء الحمد لله".

وتابع موجها كلامه لجماهير الزمالك: "عرفتوا وصدقتوا يا شعب مصر ويا جماهير الزمالك كان لازم اختفي تماما من المشهد السياسي والرياضي والإعلامي بأي ثمن.. ومع ذلك مصر وطني بحبها وفي ظهرها.. ويا جماهير الزمالك ياللي اتفقتوا معايا أو اختلفتم.. قفوا خلف فريقكم وادعموه وإن شاء الله سينتصر".

وأكمل مرتضى منصور قائلا: "عرفتوا كان لازم أختفي من المشهد ويا أعضاء الجمعية العمومية المحترمين هتوحشوني وخاصة الأطفال أحبابي.. بشكر الجميع وأحمد الله على هذا الابتلاء".

المصدر: RT