مصر.. لحظة ترحيل مرتضى منصور إلى السجن لتنفيذ فترة عقوبته (فيديو)

رحلت الأجهزة الأمنية مرتضى منصور، رئيس الزمالك المصري لكرة القدم، إلى السجن لتنفيذ فترة عقوبته، يوم السبت، بعد رفض طعنه على حكم حبسه في قضية سب محمود الخطيب، رئيس الأهلي.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، فيديو وصورا للحظة ترحيل مرتضى منصور إلى السجن.

لحظة ترحيل مرتضي منصور إلي السجن بعد تأييد حكم حبسه لمده شهر pic.twitter.com/h6jNCa8XTA — ستوديو الأهلي (@Ahlystudio) February 25, 2023

الآن 🚨 :

ترحيل مرتضي منصور إلي السجن لتنفيذ العقوبة ✅️ pic.twitter.com/oS8iyqwJUV — محمد الجزار 🦅 (@mohamedelgazar4) February 25, 2023

وسيبدأ مرتضى منصور في تنفيذ فترة عقوبته، وهي الحبس لمدة شهر، بعدما سلم نفسه إلى نيابة النقض.

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وكانت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، قد حكمت من قبل بتعديل حكم حبس مرتضى منصور، ليصبح شهرا بدلا من سنة، مع غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

المصدر: وكالات