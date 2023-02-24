نتيجة قرعة الدور ثمن النهائي لدوري المؤتمر الأوروبي

أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، التي سحبت اليوم الجمعة في نيون السويسرية، عن مواجهات تبدو صعبة نسبيا للأندية الإيطالية.

كما ينتظر فياريال الإسباني، اختبارا صعبا أمام أندرلخت البلجيكي، بينما يواجه وست هام الإنجليزي أيك لارناكا القبرصي.

وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:

أيك لارناكا (قبرص) - وست هام (إنجلترا)

فيورنتينا (إيطاليا) - سيفاسبور (تركيا)

لاتسيو (إيطاليا) - ألكمار (هولندا)

ليخ بوزنان (بولندا) - ديورغاردن (السويد)

بازل (سويسرا) - سلوفان براتيسلافا (سلوفاكيا)

شيريف تيراسبول (مولدافيا) - نيس (فرنسا)

أندرلخت (بلجيكا) - فياريال (إسبانيا)

خنت (بلجيكا) - إسطنبول باشاك شهير (تركيا).

Round of 16 set ✅



Which tie are you looking forward to most? 😍#UECLdraw || #UECLpic.twitter.com/MiJsSlIlEr — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) February 24, 2023

وتقام مباريات الذهاب في 9 مارس والإياب في 16 منه، على أن تستضيف الفرق التي تصدرت مجموعاتها وتأهلت مباشرة إلى هذا الدور مباريات الإياب.

استثناء، وبسبب خوض فريقين من ذات المدينة المنافسات القارية لهذا الموسم (روما ولاتسيو روما من إيطاليا، وفنربهنشه وإسطنبول باشاك شهير من تركيا)، ستقام مباراة لاتسيو وألكمار الثلاثاء 7 مارس وإسطنبول باشاك شهير ضد خنت الأربعاء 15 منه.

المصدر: وكالات