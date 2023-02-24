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نتيجة قرعة الدور ثمن النهائي للدوري الأوروبي

الرياضة

نتيجة قرعة الدور ثمن النهائي للدوري الأوروبي
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سحبت يوم الجمعة قرعة الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم في نيون السويسرية وأسفرت عن مواجهات متوازنة.

وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:

أونيون برلين الألماني - أونيون سان جيلواز البلجيكي

يوفنتوس الإيطالي - فرايبورغ الألماني

سبورتينغ البرتغالي - أرسنال الإنجليزي

باير ليفركوزن الألماني - فيرينتسفاروش المجري

إشبيلية الإسباني - فنربهتشه التركي

مانشستر يونايتد الإنجليزي - ريال بيتيس الإسباني

شاختيور دونيتسك - فينورد الهولندي

روما الإيطالي - ريال سوسييداد الإسباني

وتقام مباريات ذهاب الدور ثمن النهائي في التاسع مارس المقبل والإياب في 16 منه، على أن تستضيف الفرق التي تصدرت مجموعاتها وتأهلت مباشرة إلى هذا الدور مباريات الإياب.

المصدر: uefa

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