نتيجة قرعة الدور ثمن النهائي للدوري الأوروبي

سحبت يوم الجمعة قرعة الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم في نيون السويسرية وأسفرت عن مواجهات متوازنة.

وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:

أونيون برلين الألماني - أونيون سان جيلواز البلجيكي

يوفنتوس الإيطالي - فرايبورغ الألماني

سبورتينغ البرتغالي - أرسنال الإنجليزي

باير ليفركوزن الألماني - فيرينتسفاروش المجري

إشبيلية الإسباني - فنربهتشه التركي

مانشستر يونايتد الإنجليزي - ريال بيتيس الإسباني

شاختيور دونيتسك - فينورد الهولندي

روما الإيطالي - ريال سوسييداد الإسباني

Round of 16 🤩



Most exciting tie?#UELdrawpic.twitter.com/YJLGm1er6J — UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 24, 2023

وتقام مباريات ذهاب الدور ثمن النهائي في التاسع مارس المقبل والإياب في 16 منه، على أن تستضيف الفرق التي تصدرت مجموعاتها وتأهلت مباشرة إلى هذا الدور مباريات الإياب.

المصدر: uefa