تشافي يكشف سبب إقصاء برشلونة من الدوري الأوروبي

اعتبر مدرب نادي برشلونة، تشافي هيرنانديز، أن غياب الهدوء كان سببا في خسارة فريقه أمام مانشستر يونايتد، أمس الخميس، في إياب الملحق الفاصل من الدور الـ32 للدوري الأوروبي لكرة القدم.

وانتهت مباراة الذهاب من هذه الموقعة بالتعادل 2-2، ليكون الحسم أمس الخميس في ملعب "أولد ترافورد" معقل مانشستر يونايتد، حيث نجح "الشياطين الحمر" في قلب تأخرهم بهدف دون رد إلى فوز بنتيجة 2-1 وبالتالي التأهل إلى الدور ثمن النهائي على حساب الفريق الكتالوني.

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وقال تشافي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "افتقدنا الهدوء في الشوط الثاني، وكنا بحاجة إلى التحلي بالصبر أكثر، وخسرنا المباراة بسبب التفاصيل".

وأضاف: "هدفا مانشستر يونايتد جاءا من كرات منحناها لهم، وبشكل عام لعبنا مباراة جيدة، لقد تنافسنا ضد فريق كبير، لكن من المؤسف أننا خسرنا".

وأوضح: "اعتقدت أن الشوط الأول كان تحت سيطرتنا، وعلى مدار المباراة بأكملها كانت الأمور متساوية للغاية، هذه خيبة أمل، رغم أن خصمنا ربما يكون الفريق الأكثر تألقا في أوروبا".

وأتم: "ربما كنا نستحق المزيد بعد هذا الأداء، وكانت لدينا فرص لتسجيل الأهداف، ولم نتحكم في تلك اللحظات الصغيرة ولذلك خرجنا، وتهانينا لمانشستر يونايتد".

المصدر: وكالات