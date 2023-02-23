الدوري الأوروبي.. يونايتد يحسم موقعته مع برشلونة ويعبر لثمن النهائي

حسم مانشستر يونايتد الإنجليزي موقعته مع ضيفه برشلونة الإسباني وتأهل إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي، بالفوز عليه 2-1 في إياب الملحق الفاصل.

وبعدما اعتادا على أضواء دوري الأبطال الذي جمعهما مرتين في النهائي عامي 2009 و2011 حين خرج برشلونة منتصرا، وجد العملاقان نفسيهما يتصارعان على بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي نتيجة حلول النادي الكتالوني ثالثا في مجموعته في دوري الأبطال ويونايتد ثانيا في مجموعته في "يوروبا ليغ".

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وانتهت مباراة الذهاب من هذه الموقعة بالتعادل 2-2، ليكون الحسم الخميس في ملعب "أولد ترافورد" معقل مانشستر يونايتد.

وتقدم برشلونة أولا عبر روبرت ليفاندوفسكي من ركلة جزاء في الدقيقة 18، قبل أن يقلب مانشستر يونايتد تأخره إلى فوز بهدفين من توقيع البرازيليين فريد وأنتوني في الدقيقتين 47 و73.

المصدر: وكالات