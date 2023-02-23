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رسميا.. سيرجيو راموس يعلن اعتزال اللعب الدولي

الرياضة

رسميا.. سيرجيو راموس يعلن اعتزال اللعب الدولي
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أعلن المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس يوم الخميس، اعتزاله اللعب مع منتخب بلاده بعد مسيرة حافلة.

وكتب راموس عبر حسابه في موقع "تويتر": "سأستمر في تشجيع بلدي من المنزل بعاطفة الشخص المتميز الذي استطاع بفخر تمثيله 180 مباراة. أشكركم من أعماق قلبي!".

وخاض المدافع المخضرم، 180 مباراة دولية مع منتخب إسبانيا كانت آخرها في مارس من العام الماضي.

ويعد راموس البالغ عمره 36 عاما والذي يدافع حاليا عن ألوان نادي باريس سان جيرمان، من أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة الإسبانية، وأحد أفراد الجيل الذهبي للمنتخب الإسباني الذي حقق بطولتين متتاليتين في كأس أمم أوروبا في العامين 2008 و2012 وبينهما لقب مونديال 2010.

المصدر: RT

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