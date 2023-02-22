بسبب شاكيرا.. صاحب مطعم يرفض دخول بيكيه وصديقته الجديدة

رفض مالك أحد المطاعم في مدينة برشلونة دخول نجم البرسا السابق جيرارد بيكيه وصديقته كلارا شيا مارتي، كونه من معجبي المغنية الكولومبية شاكيرا، صديقة النجم الإسباني السابقة وأم أولاده.

وكشف موقع "essentiallysports" أن صاحب المطعم يعارض العلاقة بين نجم برشلونة السابق وصديقته البالغة 22 عاما.

ونشر الموقع فيديو تم التقاطه من المعجبين الذين تجمعوا حول اللاعب، بالإضافة إلى وجود العديد من المصورين.

وأظهر الفيديو نزول بيكيه وكلارا شيا في طريقهما إلى المطعم، قبل أن يصدم المالك الثنائي بعدم السماح بدخول المطعم، ليعود الثنائي سريعا إلى سيارتهما.

Egos | Piqué y Clara Chía son expulsados de un bar porque el dueño es fan de Shakira pic.twitter.com/kV44JV0crm — La Razón (@larazon_es) February 22, 2023

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وقرر نجم برشلونة الإسباني السابق جيرارد بيكيه الإعلان رسميا عن علاقته بكلارا شيا، حيث نشر صورة لهما سويا عبر حسابه الشخصي في تطبيق إنستغرام.

وانفصلت شاكيرا (45 عاما) وبيكيه (35 عاما) العام الماضي بعد ارتباط دام نحو 12 عاما وأنجبا طفلين ميلان وساشا، وذلك بعدما اكتشفت المغنية أن مدافع برشلونة السابق كان يخونها مع كارلا شيا.

المصدر: "وسائل إعلام"