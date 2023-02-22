زوجة ميسي تحيي آمال جماهير برشلونة بصورة وفيديو

عاد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان إلى منزله ببرشلونة في زيارة قصيرة، بعد حصد لقب كأس العالم رفقة زوجته أنتونيلا وأبنائه الـ3 ليستعيد جزءا من حيويته ونشاطه.

وعاد ليو إلى بيته، الذي قضى فيه سنوات خلال فترة لعبه لنادي برشلونة، قبل أن يغادره وهو الهداف التاريخي للفريق قبل سنتين.

ونشرت أنتونيلا، زوجة ميسي، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" صورة لها مع زوجها ولاعبي برشلونة سيرجيو بوسكيتس وزوجته وجوردي ألبا وزوجته وبحضور بيبى كوستا الرجل الذي وصفته صحيفة "ماركا" الإسبانية بيد ليو اليمنى.

وكتبت أنتونيلا على الصورة التي نشرتها "أمسية صغيرة مع الأصدقاء".

أنتونيلا أثارت شجون جماهير برشلونة بفيديو آخر تتغزل في مدينتهم.

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وأحيت زيارة ميسي الآمال في إمكانية عودته للفريق مع نهاية عقده هذا الموسم مع باريس سان جيرمان الذي لم يجدد له حتى الآن.

وينتهي تعاقد ميسي مع سان جيرمان، نهاية الموسم الجاري، ولكن الحديث ما زال قائما بشأن تفعيل بند التمديد لموسم آخر مع نادي العاصمة الفرنسية.

المصدر: "وسائل إعلام"