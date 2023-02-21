سان جيرمان يفاجئ ميسي بشأن مفاوضات التجديد

كشفت شبكة RMC سبورت الفرنسية، أن لويس كامبوس، المستشار الرياضي للنادي الباريسي، يعمل حاليا على إعادة هيكلة هجوم نادي باريس سان جيرمان في الموسم الجديد.

وأوضحت أن إدارة بي إس جي تفكر بجدية في إنهاء الاعتماد على المثلث الهجومي مبابي وميسي ونيمار.

وأضافت: "الشيء الوحيد المؤكد أن مبابي سيكون في قلب المشروع الجديد، ما يعني إمكانية الاستغناء عن الثنائي ميسي ونيمار".

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وأشارت إلى أن تعاقد ميسي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ويقال إن مفاوضات التجديد معه متوقفة.

وواصلت الشبكة الفرنسية: "خطة صفقات باريس في الصيف المقبل، تشمل التعاقد مع ثنائي الوسط يوسف فوفانا وخيفرين تورام، إضافة للثلاثي الهجومي ماركوس تورام ومانو كوني وراندال كولو مواني".

وختمت: "بي إس جي يستهدف ضم المواهب الفرنسية الشابة، ويبقى فقط خفض فاتورة أجور لاعبيه، لتفادي اختراق لوائح اللعب المالي النظيف".

المصدر: "وكالات"