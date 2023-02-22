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رغم الخسارة صلاح في الصدارة.. ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

الرياضة

رغم الخسارة صلاح في الصدارة.. ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا
Legion-Media
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انفرد النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي بصدارة هدافي دوري أبطال أوروبا، متفوقا على النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

وسجل صلاح الهدف الثاني لفريقه في شباك ريال مدريد بذهاب دور الـ16 على ملعب آنفيلد أمس الثلاثاء في المباراة التي انتهت لمصلحة "الملكي" 5-2.

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ورفع مو صلاح رصيده التهديفي إلى 8 أهداف في الصدارة متفوقا على مبابي 7 أهداف وبعد تسجيل النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لثنائية في مرمى ليفربول رفع رصيده إلى 6 أهداف في المركز الثالث.

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا:

محمد صلاح (ليفربول) 8 أهداف.

كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) 7.

فينيسيوس جونيور (ريال مدريد) 6.

جونكالو راموس (بنفيكا)5.

إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) 5.

روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة) 5.

مهدي طارمي (بورتو) 5.

ميسلاف أورسيتش (دينامو زغرب) 5.

جواو ماريو (بنفيكا) 5.

رافا سيلفا (بنفيكا) 5 أهداف.

المصدر: RT

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