كلوب يرفض الاستسلام بعد الهزيمة بخماسية أمام ريال مدريد

وصف الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي الخسارة الكبيرة التي تعرض لها فريقه ضد ريال مدريد، بالضربة القوية، لافتا إلى أن عليهم التعلم منها في المباريات القادمة.

وقال كلوب في تصريحات لشبكة "بي تي سبورت" عقب نهاية المباراة: "البداية كانت رائعة. لقد كنا على سجيتنا. قدمنا بداية مثالية، لعبنا تماما كما أردنا كان الشوط الأول جيدا إذا وضعنا الأهداف جانبا".



وأضاف: "بعد هدفهم الأول أصبحنا غير فعالين قليلا في أعلى الملعب، لم نلاحقهم. الهدف الثاني جاء بطريقة ساذجة، ولا ينبغي أن يحدث هذا، لكنه حدث وتعادلنا 2-2".



وتابع: "الموقف الأول بعد الاستراحة لعبوا كرة طويلة إلى فينيسيوس. لست متأكدا مما إذا كانت خطأ أم لا. لكن دفاعنا عن ذلك لم يكن جيدا. ثم تخلفنا 2-3".

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وواصل: "هذا لا يساعدنا ضد فريق متميز بالهجوم المضاد، لم نتمكن من العودة إلى المسار الصحيح بعد ذلك. أنت بحاجة للعب مثل الشوط الأول لمدة 95 دقيقة كاملة لكنك تحتاج أيضا إلى قوة دفع".



وأردف: "عندما أصبحت النتيجة 3-2 كان الأمر عكس ذلك. أصبحوا أكثر ثقة وسجلوا هدفين رائعين، أحدهما بعد ارتداد الكرة (من قدم مدافع). هذا ما هو عليه الأمر، إنه موقف غريب".



ووجه كلوب أصابع اللوم ضمنيا إلى دفاعه بالقول: "لدينا 5 أو 6 لاعبين ولا يوجد تحد (في أحد الأهداف)، لا يمكن أن يحدث ذلك. كنا سلبيين عندما تصل الكرة إلينا، الطريقة الوحيدة التي يمكنك بها إبطاء اللعب قليلا هي الاحتفاظ بالكرة. بدأنا الشوط الثاني بفقدان الكرة في لحظات غريبة".



وعن مباراة الإياب على ملعب "سانتياغو برنابيو" في معقل الملكي يوم 15 مارس المقبل قال المدرب الألماني: "سنذهب إلى هناك ونلعب مباراة كرة قدم. سنخوض تحديا هائلا. لكن علينا أن نلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز أولا ونتأكد من أننا سنتعلم من هذه المباراة".

المصدر: "وكالات"