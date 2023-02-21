مانشستر سيتي يتلقى ضربتين موجعتين عشية مواجهة لايبزيغ

يحل مانشستر سيتي غدا الأربعاء ضيفا على لايبزيغ في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا من دون نجم وسطه البلجيكي كيفن دي بروين، ومدافعه الإسباني إيميرك لابورت.

وكشف المدرب الإسباني لمانشستر سيتي، بيب غوارديولا سبب غياب اللاعبين في مؤتمره الصحافي عشية المباراة، قائلا "إنهما مريضان.. شعرا بالعياء في نهاية المباراة ضد نوتنغهام" والتي تعادل فيها "السيتي" 1-1 السبت في الدوري الممتاز ما تسبب بتنازله سريعا عن الصدارة لصالح أرسنال.

وخاض لابورت المباراة بأكملها، فيما استبدل دي بروين في الدقائق الأخيرة.

وخلافا لدى بروين الذي كان وما زال أهم العناصر المؤثرة في تشكيلة غوارديولا، تأثر لابورت بالإصابات التي لاحقته واكتفى بخوض 15 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم.

ورأى مدرب لايبزيغ ماركو روزه أن غياب دي بروين لن يقلل من حجم خطورة مانشستر سيتي في مباراة الغد قائلا "أعتقد أن كيفن هو من بين أفضل اللاعبين في العالم. يرى المساحات (في الملعب)، يعرف المساحات وهو خطير أمام المرمى".

وأشار المدرب الألماني الذي سيفتقد بدوره لاعب الوسط الإسباني داني أولمو فيما يحوم الشك حول مشاركة المهاجم الفرنسي كريستوفر نكونكو، إلى أن "مان سيتي يعمل كفريق ولا يركز على الفرديات. سنواجه فريقا غدا في أرضية الملعب، سنواجه فريقا يريد الفوز بدوري الأبطال".

أما غوارديولا، فأشار إلى أنه قال منذ سحب القرعة إن مواجهة لايبزيغ "ستكون صعبة للغاية"، مضيفا "نعرف جودتهم منذ أعوام. لديهم ثقافتهم الخاصة مع لاعبين شبان، نوعية تعاقداتهم، قوتهم البدنية، تمريراتهم المحددة بوضوح، والكثير من اللعب في العمق والاعتماد على الهجمات المرتدة. لا يمكن إيقافهم".

وتابع "لدينا احترام كبير لما فعلوه خلال الأعوام القليلة الماضية، فهم يتأهلون لدوري أبطال أوروبا كل عام. يتعين علينا التحكم في عواطفنا ومحاولة تقديم أداء جيد قبل مواجهة العودة في مانشستر" في غضون ثلاثة أسابيع.

المصدر: وكالات