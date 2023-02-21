رسميا.. أرسنال يجدد عقد لاعبه المصري النني

أعلن نادي أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم الثلاثاء، تجديد عقد لاعبه المصري محمد النني، لموسم إضافي حتى صيف 2024.

وكتب أرسنال على موقعه الرسمي "يعلن النادي تجديد عقد محمد النني حتى يونيو 2024".

Another year of Mo ❤️ — Arsenal (@Arsenal) February 21, 2023

وأضاف "النني البالغ من العمر 30 عاما، يحظى باحترام وخبرة كبيرة في الفريق، ويعد اللاعب الحالي صاحب المسيرة الأطول بعد أن انضم إلينا من بازل السويسري في شتاء 2016".

واختتم البيان "خاض الدولي المصري 155 مباراة مع أرسنال في جميع المسابقات، وسجل ستة أهداف، بالإضافة إلى 10 تمريرات حاسمة خلال السنوات السبع التي قضاها في النادي".

ومن جانبه كتب النني عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "يبدأ فصل جديد في رحلتي مع أرسنال. لقد وقعت للتو عقدا جديدا.. بالنسبة لي فإن أرسنال ليس مجرد ناد انضممت إليه منذ سبع سنوات".

A new chapter begins in my journey with Arsenal. I just signed a new contract 😍 Arsenal for me isn’t just a club I joined 7 years ago, which makes me the longest serving player currently ☺️ Arsenal is home, family, happiness, growth, and ambition. My Arsenal family, I love you♥️ pic.twitter.com/yOTw48O2xN — Mohamed ELNeny (@ElNennY) February 21, 2023

وأضاف: "أشعر بالفخر لتمثيلي لهذا النادي الرائع منذ عام 2016. الروح والعمل الجماعي الذي نتمتع به في فريقنا الآن إيجابي للغاية وأنا سعيد لتمديد تعاقدي".

ويتعافى النني حاليا من إصابة خطيرة في الركبة، حيث أجرى عملية جراحية ناجحة في لندن، وسيغيب عن المباريات لفترة طويلة هذا الموسم.

المصدر: وكالات