"لعنة 11 مارس" تصيب نيمار في مقتل!

أثار النجم البرازيلي نيمار جدلا واسعا في السنوات الأخيرة بابتعاده عن الملاعب بسبب الإصابة أو الإيقاف بالتزامن مع احتفال شقيقته رافاييلا سانتوس بعيد ميلادها.

ويصادف عيد ميلاد رافاييلا، 11 مارس من كل عام، ويبدو أن نيمار سيحتفل مجددا مع شقيقته وذلك بعد تعرضه لإصابة جديدة الأحد الماضي خلال مباراة فريقه باريس سان جيرمان وليل.

وقال النادي الباريسي في بيان، إن نيمار تعرض لالتواء في كاحل قدمه اليمنى، ولكن أشعة بالرنين المغناطيسي، أكدت أن النجم البرازيلي لا يعاني من كسر عظمي.

ووفقا لتقارير إعلامية، فإن الإصابة الجديدة ستبعد نيمار عن الملاعب لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع.

وفي غضون ذلك، ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن "لعنة عيد ميلاد رافاييلا" لزمت نيمار منذ العام 2013، حيث غاب اللاعب منذ ذلك الوقت بشكل متكرر عن الملاعب بالتزامن مع احتفال شقيقته بعيد ميلادها.

وقالت "ذا صن" إنه من المقرر أن لا يتمكن اللاعب البالغ من العمر 31 عاما من خوض أي مباراة هذا العام أيضا بالتزامن مع احتفال شقيقته بعيد ميلادها وذلك للمرة الثامنة في آخر تسعة مواسم.

واستعرضت الصحيفة جدول إصابات وغيابات نيمار خلال فترة عيد ميلاد شقيقته:

2013/2014 - كان بديلا دون أن يشارك مع برشلونة.

2014/2015 - حصل على بطاقة صفراء أدت إلى إيقافه.

2015/2016 - تعرض للإيقاف.

2016/2017 – لم يكن متاحا لخوض مباراة في 11 مارس بسبب إصابة عضلية.

2017/2018 - غاب نيمار ما تبقى من ذلك الموسم بعد تعرضه لإصابة في فبراير.

2018/2019 - تعرض لإصابة جديدة

2019/2020 – لعب بشكل مدهش وسجل في 11 مارس في فوز باريس سان جيرمان 2-0 على دورتموند في دوري أبطال أوروبا.

2020/2021 – تعرض لإصابة عضلية.

2022/2023 - من المقرر أن يغيب عن مباراة فريقه ضد بريست في 12 مارس بعد إصابته.

المصدر: "ذا صن"