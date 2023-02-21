وفاة الرئيس الفخري لريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، وفاة الرئيس الفخري للنادي الملكي وأحد أساطير الملكي.

وقال الريال في بيان على موقعه الرسمي: "يعرب النادي ورئيسه ومجلس إدارته عن حزنهم الشديد لوفاة أمانثيو أمارو، الرئيس الفخري وأحد أساطير نادينا وكرة القدم العالمية".

Campeón de Segunda como entrenador del Castilla. #RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 21, 2023

وأضاف: "ينقل ريال مدريد تعازيه ومودته لزوجته كونسويلو، وأبنائه أوسكار وبيلين وأمانثيو وباتريسيا وماركوس وكلاوديا، وشقيقه خوان كارلوس، وأحفاده وجميع أقاربه وزملائه وأحبائه".

Descanse en paz, Amancio Amaro. pic.twitter.com/7iidwTCUiX — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 21, 2023

وأكمل: "وصل أمانثيو إلى ريال مدريد عام 1962، قادما من ديبورتيفو لاكورونيا، ودافع عن قميص نادينا لمدة 14 موسما حتى عام 1976، ولطالما كان مثالا يحتذى به لعشاق ريال مدريد ولعالم الرياضة بأسره".



وتابع: "توفي أمانثيو أمارو عن عمر يناهز 83 عاما. سوف يتذكره جميع مشجعي ريال مدريد وجميع مشجعي كرة القدم، كأحد أعظم أساطير هذه الرياضة".

وختم: "ينقل ريال مدريد تعازيه لجميع مشجعي النادي. ارقد في سلام".

المصدر: "وكالات"