مصر.. النيابة العامة تكشف تفاصيل التحقيقات في وفاة لاعب الملاكمة رامز عزت

كشفت النيابة العامة المصرية تفاصيل التحقيقات في وفاة لاعب الملاكمة رامز عزت، جراء إصابته بنزيف بالمخ، حيث باشرت التحقيقات في الواقعة وسمعت أقوال الشهود فيها، ومنها والد المتوفى.

وفي بيان لها، أفادت النيابة العامة بأن والد لاعب الملاكمة رامز عزت اتهم في شهادته رئيس الاتحاد المصري للملاكمة ومنظمي المباراة النهائية لبطولة الجمهورية في هذه الرياضة بالإهمال في عملهم والتقصير في حالة ابنه المرضية، ولفتت النيابة إلى أن والد لاعب الملاكمة رامز عزت شهد أنه عقب إصابة نجله بإعياء شديد وإغماء من جراء تلقيه عدة لكمات من منافسه خلال المباراة النهائية للبطولة بنادي السكة الحديد بطنطا، نقل إلى المستشفى وتبين إصابته بالمخ، ولم يتخذ الاتحاد ومنظمو المباراة الاحتياطات اللازمة مما أدى إلى تدهور حالة ابنه الصحية.

وكانت النيابة العامة قد كلفت مصلحة الطب الشرعي بإجراء الصفة التشريحية على جثمان المتوفى بيانا لسبب وفاته وكيفية حدوثها، فأودعت المصلحة تقريرا ثابتا فيه أن الوفاة تعزا إلى إصابة رضية بالرأس أحدثت نزيفا بالمخ، توقفت من جرائه المراكز الحيوية بالمخ عن العمل مما أسفر عن الوفاة.

كما كلفت النيابة العامة، المصلحة بفحص تقرير الطبيب المقدم من طبيب المباراة، وأرسلت إليها مذكرة تفصيلية بما أسفرت عنه التحقيقات من ملابسات الواقعة، وذلك لإبداء الرأي فيما إذا كان ثم أمر بتقرير الطبيب أو ملابسات الواقعة قد يغير وجه الرأي الطبي بشأن سبب وكيفية وفاة اللاعب، وكذلك بيان إذا ما كان تواجد سيارة للإسعاف مجهزة طبيا بالقرب من مكان المباراة له أثر في إسعاف اللاعب فور حدوث إصابته من عدمه، وما إذا كان حمله بالأيدي إلى المستشفى المجاور لمكان المباراة له أثر في تفاقم حالته من عدمه، أو كان هذا التصرف مغنيا عن نقله بسيارة الإسعاف وتلقيه الإسعافات بها.

المصدر: "القاهرة 24"