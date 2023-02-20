كلوب يعلق على مواجهة ليفربول وريال مدريد في دوري الأبطال

يأمل الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، في أن يكون فريقه قد استعاد لياقته في الوقت المناسب للثأر من ريال مدريد، عشية المواجهة بينهما في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتوج ريال مدريد بلقب النسخة الماضية من دوري الأبطال، للمرة الـ14 في تاريخه على ملعب "ستاد دو فرانس" العام الماضي بفوزه 1-0 على ليفربول بالذات، ليفشل الأخير في الثأر من خسارته نهائي المسابقة في 2018 عندما سقط أمام الملكي أيضا 1-3.

ولكن ليفربول بعيد كل البعد عن مستواه في الموسم الماضي الذي أوصله للمنافسة على رباعية تاريخية، ويحتل حاليا المركز الثامن بفارق 19 نقطة عن أرسنال المتصدر في الدوري الإنجليزي.

ولكن فوزين تواليا على إيفرتون ونيوكاسل، بعد سلسلة نتائج كارثية، أعادا الآمال إلى مشجعي ليفربول بالمنافسة على المراكز المؤهلة إلى دوري الأبطال، ويحتل راهنا المركز الثامن على بعد 7 نقاط من الرابع.

وقال كلوب الاثنين عشية مواجهة فريقه وريال مدريد المقررة على ملعب "أنفيلد" غدا الثلاثاء: "إنه دوري الأبطال، إنها إحدى أكبر المباريات في العالم. ستكون مباراة من الطراز العالي وأنا سعيد جدا أنه بإمكاننا أن نلعبها الآن".

وتابع "لو كانت منذ أربعة أسابيع، لكانت مختلفة قليلا، ولكن الحياة متعلقة بالتوقيت وربما وجدنا فورمتنا في الوقت المناسب لهذه المباراة. حققنا هاتين النتيجتين ونأمل أن نبني عليهما، ولكن علينا أن نقدم مباراتين مثاليتين لنتأهل".

ويتوق ليفربول للتخلص من عقدة الريال في السنوات الأخيرة، فبالإضافة الى المباراتين النهائيتين، أقصاه الملكي من ربع نهائي البطولة القارية في موسم 2020-2021 (0-0 و3-1).

وفي نهائي العام الماضي، كان ليفربول الطرف الأفضل في اللقاء وكان الحارس البلجيكي تيبو كورتوا الذي اختير أفضل لاعب في المباراة، مَن قاد الريال إلى المجد.

وأقر كلوب الاثنين "خضنا ذاك النهائي في باريس ولم أشاهده قط إلى حين نهاية الأسبوع المنصرم. الآن أعلم لماذا لم أشاهده من قبل، كان عذابا لأننا لعبنا مباراة جيدة وكنا قادرين على الفوز".

وأضاف "لقد سجلوا هدفا حاسما، ولم نقم بذلك، كان هذا هو السبب. يمكنكم أن تروا في هذه المباراة مدى خبرة ريال مدريد، مدى صلابتهم عندما يخلق الفريق الآخر فرصا".

وتابع "لا يفقدون الثقة لثانية واحدة، هذا ما يمكنك أن تتعلمه منهم".

المصدر: أ ف ب