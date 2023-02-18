ريال مدريد يواصل مطاردته لبرشلونة (فيديو)

حقق فريق ريال مدريد فوزا مهما على مضيفه أوساسونا بهدفين من دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء يوم السبت، في إطار منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا".

وحملت ثنائية الفريق الملكي توقيع كل من لاعب خط الوسط الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي، والمهاجم الإسباني ماركو أسينسيو في الدقيقتين (78، 90) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "أل سادار - Estadio El Sadar" بمدينة بامبلونا.

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ورفع فريق ريال مدريد، الذي حقق انتصاره الثاني على التوالي، رصيده إلى 51 نقطة، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، مقلصا الفارق إلى 6 نقاط بينه وبين متصدر "الليغا" غريمه التقليدي برشلونة، قبل مباراته أمام ضيفه قاديش مساء الأحد.

بينما توقف رصيد نادي أوساسونا عند 30 نقطة، ويشغل المركز العاشر على سلم الترتيب.

المصدر: RT