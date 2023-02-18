أغنى أثرياء بريطانيا ينافس الشيخ القطري جاسم بن حمد آل ثاني للاستحواذ على "مسرح الأحلام"

أشعلت شركة "إنيوس" للكيماويات المملوكة للملياردير البريطاني جيم راتكليف، الصراع على ملكية نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد تقدمها هي الأخرى بعرض رسمي لشراء نادي "الشياطين الحمر".

ودخل الملياردير جيم راتكليف في سباق لشراء نادي مانشستر يونايتد مع الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، نجل رئيس وزراء قطر السابق، الذي أعلن بدوره في بيان رسمي تقديم عرض للاستحواذ على أسهم فريق "الشياطين الحمر".

وقال الشيخ جاسم في بيانه "نهدف لإعادة أمجاد مانشستر يونايتد داخل الملعب وخارجه، ونسعى للاستثمار في فرق كرة القدم ومراكز التدريبات وملعب النادي وكل المرافق".

وأعلنت "إنيوس"، في بيان رسمي لها اليوم السبت، إرسال عرض رسمي إلى مانشستر يونايتد، لشراء النادي والاستحواذ على أسهمه بشكل كامل.

وقالت الشركة في بيانها: "نرى أنفسنا أوصياء على المدى الطويل على مانشستر يونايتد نيابة عن الجماهير والمجتمع المحيط الأوسع، ونملك الطموح وتنافسية عالية".

وأضافت شركة راتكليف: "نرغب في الاستثمار في مانشستر يونايتد لجعله النادي الأول في العالم مرة أخرى، وإعادته إلى منصات التتويج".

وكانت عائلة غليزر الأمريكية، المالكة لمانشستر يونايتد، كشفت في شهر نوفمبر الماضي، أنها تدرس عدة خيارات بشأن النادي، بينها ضخ استثمارات جديدة فيه أو بيعه بعد 17 عاما من شرائه.

وحددت العائلة موعدا نهائيا لتلقي طلبات الراغبين في شراء مانشستر يونايتد كانت نهايته الجمعة، ولم يعلن أحد عن تقديم عروض رسمية لشراء النادي سوى الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، وشركة "إنيوس" المملوكة للملياردير البريطاني.

ارتبط اسم جيم راتكليف بأندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أكثر من مرة خلال العام الأخير، أبرزها عندما تقدم بعرض لشراء نادي تشيلسي الإنجليزي في أبريل الماضي.

وأعلن راتكليف في بيان رسمي حينها تقدمه بعرض لشراء تشيلسي مقابل 4.25 مليون جنيه إسترليني، من مالكه الروسي رومان أبراموفيتش، لينافس عدة كيانات راغبة في الاستحواذ على ملكية النادي.

وتم حسم صفقة تشيلسي بعدها من قبل تحالف يقوده رجل الأعمال الأمريكي تود بويلي، بدعم من مجموعة "كليرليك كابيتال"، لتنتهي أحلام راتكليف في امتلاك النادي اللندني.

ويعد الملياردير البريطاني أحد مشجعي فريق مانشستر يونايتد منذ الصغر، وجاء في عام 2018 في صدارة أغنى رجال الأعمال في بريطانيا بثروة تقدر بنحو 21 مليار إسترليني.

ويمتلك جيم راتكليف (70 عاما) وشركته العديد من الاستثمارات الرياضية، حيث يستحوذ على ملكية نادي لوزان السويسري منذ عام 2017، واستحوذ بعدها بعامين على نادي نيس الفرنسي، كما يملك فريقا لسباقات اليخوت وآخر للدراجات.

المصدر: وكالات