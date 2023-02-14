اتفاقية سرية.. ماسك يخطط لشراء فريق إنجليزي عريق!

أكدت تقارير إعلامية أن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، يخطط لشراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في ظل رغبة عائلة غليزر في بيع نادي "الشياطين الحمر".

وسيدخل ماسك في منافسة مع مستثمرين قطريين وشركة إنيوس المملوكة لجيم راتكليف أحد أغنى أغنياء بريطانيا لشراء مانشستر يونايتد، بعد إعلان عائلة غليزر مالكة نادي "الشياطين الحمر" في نوفمبر الماضي، أنها تدرس الخيارات المتاحة، منها البيع أو استثمارات جديدة.

وكانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قد ذكرت في وقت سابق من شهر فبراير الجاري، أن مستثمرين قطريين يخططون للتقدم بعرض ضخم للاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد.

وأشارت الصحيفة إلى إن هناك اهتمام كبير من جانب إيلون ماسك الملياردير الذي يمتلك ثورة شخصية تقدر بنحو 157 مليار جنيه إسترليني (190 مليار دولار)، بجانب العشرات من الأطراف المعنية، مشددة على أن جميعهم دخلوا في اتفاقيات سرية تسمح لهم بالوصول إلى غرفة البيانات الخاصة بالمعلومات المتعلقة بالشراء المحتمل للنادي الإنجليزي.

وأكدت "ديلي ميل" يوم أمس الاثنين، أن إيلون ماسك يراقب الوضع عن كثب، ومستعد لدفع 4.5 مليار جنيه استرليني لشراء النادي الذي كشف سابقا انه يشجعه منذ الصغر.

وكان ماسك ألمح في وقت سابق إلى رغبته في شراء مانشستر يونايتد، حيث غرد عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" في أغسطس الماضي، بهذا الشأن، قبل أن يتراجع ويؤكد إنها كانت مزحة.

ويعد مانشستر يونايتد واحدا من أبرز الأندية في العالم، ونال لقب الدوري الإنجليزي 20 مرة بالإضافة إلى كأس أوروبا (دوري أبطال أوروبا) 3 مرات، وتبلغ القيمة السوقية للنادي الإنجليزي 2.08 مليار جنيه إسترليني.

ودخل فريق "الشياطين الحمر" دائرة الصراع للمنافسة على لقب بطل "البريمير ليغ" في الموسم الحالي أيضا، حيث تقدم إلى المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 46 نقطة (23 مباراة)، متأخرا بفارق نقطتين عن صاحب مركز الوصافة جاره مانشستر سيتي، قبل مباراته مساء غد الأربعاء، أمام مضيفه أرسنال، المتصدر برصيد 51 نقطة (21 مباراة).

يذكر أن عائلة غليزر حددت يوم الجمعة 17 فبراير الجاري، موعدا نهائيا لتقديم العروض الخاصة بشراء مانشستر يونايتد.

المصدر: وكالات