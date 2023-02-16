الروسي مدفيديف يبلغ دور الثمانية في روتردام

نجح الروسي دانييل مدفيديف في تخطي حاجز الدور الثاني لبطولة روتردام الهولندية "الدوري العالمي 500 للتنس"، البالغة مجموع جوائزها أكثر من مليونين و74 ألف يورو.

وجاء تأهل اللاعب الروسي على حساب صاحب الأرض الهولندي بوتش فان دي زندشلب، إثر فوزه عليه بمجموعتين متتاليتين، وبنتيجة واحدة: (6-2) و(6-2) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الخميس، واستغرقت ساعة واحدة و 24 دقيقة.

وضرب دانييل مدفيديف (27 عاما) موعدا في الدور ربع النهائي مع الكندي فيليكس أوجير أليازيمي الذي تغلب بدوره على الفرنسي غريغوري باريري بمجموعتين من دون رد أيضا، تفاصيلهما كالتالي: (6-4) و(6-3) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الخميس أيضا.

المصدر: RT