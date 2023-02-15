 
مباشر

الروسية ألكسندروفا تودع الدوحة

الرياضة

الروسية ألكسندروفا تودع الدوحة
Globallookpress /Mathias Schulz
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/urg5

أخفقت الروسية يكاتيرينا ألكسندروفا في تخطي حاجز الدور الثاني لبطولة "قطر توتال إنرجيز المفتوحة" للتنس المقامة على الملاعب الصلبة، والبالغ مجموع جوائزها أكثر من 780 ألف دولار.

وجاء خروج ألكسندروفا (28 عاما) المصنفة الـ18 عالميا، على يد اليونانية ماريا سكاري، إثر خسارتها أمامها بمجموعتين من دون رد، بواقع: (3-6) و(2-6) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، واستغرقت ساعة واحدة و31 دقيقة.

وستكون اللاعبة اليونانية البالغة من العمر 27 عاما، في الدور الثالث للبطولة، بانتظار الفائزة من المباراة التي ستجمع اللاعبتين التشيكية كارولينا موخوفا والفرنسية كارولين غارسيا في وقت لاحق من مساء اليوم أيضا.

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا