وفاة ملاكم مصري بالضربة القاضية

أعلن نادي السكك الحديدية بطنطا، عن وفاة لاعب الملاكمة المصري رامز حسام عن عمر يناهز 17 ربيعا، متأثرا بإصابته بنزيف في المخ.

ودخل حسام في غيبوبة، جراء تلقيه عدة ضربات قاتلة على يد منافسه في ختام بطولة الجمهورية للشباب، حيث تم وضعه على أجهزة التنفس داخل مستشفى جامعة طنطا دون جدوى.

وفاه رامز حسام لاعب اتحاد الشرطه للملاكمه أثناء اخر مباره له لبطولة الجمهوريه في نادي السكه الحديد بالغربيه طنطا في بطوله الجمهوريةللملاكمه بعد انتهاء المباره وهذه هي المباره الاخيره له مع العلم رامز اللي لبس ازرق

الله يرحمه ويصبر أهله وذويه ويلهم الصبر والسلوان pic.twitter.com/YluzIkX69J — زينب محمد قاسم (@Zynabmohmed) February 15, 2023

وسادت حالة من الحزن بين أهالي مدينة طنطا بمحافظة الغربية، لوفاة اللاعب رامز حسام، ويتم تشييع جنازته ودفنه في مسقط رأسه بمحافظة القاهرة.



وشهد نادي السكك الحديدية بطنطا تلك الواقعة والتي جاءت خلال انطلاق بطولة الجمهورية للملاكمة، حيث أقيمت مباراة فاصلة بين الضحية وملاكم آخر وانتهت بخسارة الأول بالضربة القاضية يوم الخميس الماضي.



وتمكن رامز من الوقوف عقب إعلان خسارته، وسرعان ما سقط أرضا وتم نقله بسيارة إسعاف للمستشفى، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة اليوم.

المصدر: "وسائل إعلام"