الكشف عن نتائج جولة المفاوضات الأولى بين ميسي وسان جيرمان

انتهت جولة المفاوضات الأولى بين النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، وفريقه باريس سان جيرمان دون الوصول إلى اتفاق لتجديد العقد، وفق ما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وقالت الصحيفة إن خورخي ميسي، شقيق النجم ووكيله، عقد العديد من الاجتماعات عبر الإنترنت مع لويس كامبوس، المدير الرياضي للنادي ولم يتوصلا إلى اتفاق.

ويقترح النادي الباريسي التجديد لمدة عام واحد لميسي، فيما لا تزال أولوية اللاعب هي البقاء في باريس لأنه العرض الوحيد الذي لديه على الطاولة.

First meeting in person took place today between Leo Messi’s representatives and PSG board, as expected. His father Jorge, taking care of negotiations. 🔴🔵🇦🇷 #PSG



Length of contract, salary, more details are still to be agreed — more meetings will take place in the next weeks. pic.twitter.com/w6rwDbB3bO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 15, 2023

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وخلصت الصحيفة إلى أن التجديد لن يكون سهلا كما توقعه النادي في ذلك الاجتماع الأول، وأن مزيدا من الاجتماعات ستكون ضرورية في المستقبل القريب لاستمرار ميسي في العاصمة الفرنسية.

والأسبوع الماضي، أكد البرتغالي لويس كامبوس، مستشار كرة القدم في سان جيرمان، متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم، أن نادي العاصمة "يناقش حاليا" تمديد عقد نجمه ميسي الذي ينتهي في يونيو المقبل، مشددا على أنه سيكون "سعيدا" وأن يتمكن بطل العالم من "الاستمرار" في نادي العاصمة الفرنسية.

وانضم ميسي إلى باريس صيف 2021 لمدة موسمين (بالإضافة إلى موسم اختياري) بعد انتهاء عقده مع برشلونة حيث أمضى معظم مسيرته، وعدم قدرة النادي الكتالوني على التجديد له.

المصدر: "وسائل إعلام"