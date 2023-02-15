آل الشيخ يكشف حقيقة "حسمه" صفقة انتقال ميسي إلى الهلال السعودي

كشف تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، حقيقة مشاركته في "حسم" انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى نادي الهلال السعودي.

ونفى آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، مشاركته في مفاوضات انتقال ميسي إلى النادي السعودي، مثلما تردد في وسائل الإعلام، خلال الساعات الماضية.

وأوضح آل الشيخ من خلال تغريدة رد فيها، أنه لم يقم بزيارة قطر، منذ عام 2015، وهو ما يدحض الأخبار المنتشرة بشأن صفقة ميسي، الذي يسعى الهلال إلى "ضمه"، بداية من الموسم القادم 2023-2024.

وكما أعلن آل الشيخ، انتهاء علاقته بالكرة السعودية نهائيا، قائلا: "ليس لي علاقة بها من قريب أو بعيد.. وأنا فقط مشجع، دون أي تأثير".

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وزعمت بعض التقارير الصحفية صباح الثلاثاء، عن جلسة بين آل الشيخ وناصر الخليفي، رئيس مجلس إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في العاصمة القطرية الدوحة، لحسم انتقال ميسي إلى الزعيم الهلالي.

وينتهي عقد مهاجم باريس سان جيرمان مع النادي الفرنسي، في 30 يونيو 2023 وسط تضارب في الأنباء، بشأن التجديد من عدمه.

المصدر:so3ody