جماهير ريال مدريد تهاجم الاتحاد الإسباني بسبب "رشوة" برشلونة

هاجمت جماهير ريال مدريد، الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بعد الاتهامات التي وجهت للغريم التقليدي برشلونة بشأن دفع رشوة لنائب رئيس لجنة الحكام السابق.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية الأربعاء، أن هناك تحقيقا من جانب المدعي العام بإسبانيا، بشأن حصول نائب الرئيس السابق للجنة الحكام، على رشوة من برشلونة في الفترة من عامي 2016 و2018، بإجمالي 1.4 مليون يورو.

وحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، حيث أطلقت الجماهير الحاضرة لمباراة ريال ضد إلتشي في ملعب "سانتياغو برنابيو" الهتافات ضد الاتحاد الاسباني: "الفساد في الاتحاد".

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ويأتي هجوم جماهير ريال مدريد على الاتحاد الإسباني لكرة القدم، في ظل تورط برشلونة في دفع رشاوى لنائب رئيس لجنة الحكام السابق.

وأصدر الاتحاد الإسباني بيانا رسميا على موقعه الإلكتروني اليوم تعليقا على الواقعة: "لجنة الحكام تؤكد أن السيد إنريكيز نيجريرا ترك منصبه بعد التغيير في عام 2018".

وواصل بيان الاتحاد الإسباني: "اللجنة تأسف لهذا السلوك، لا يجوز لأي عضو في لجنة التحكيم القيام بأي عمل من المحتمل أن يدخل ضمن تضارب المصالح".

واختتم الاتحاد الإسباني بيانه: "لجنة الحكام تحت تصرف القاضي للتعاون وتقديم المعلومات".

المصدر: 365scores