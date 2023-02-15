ريال مدريد يكتسح ضيفه إلتشي "الجريح"

حقق فريق ريال مدريد فوزا عريضا على ضيفه إلتشي بأربعة أهداف من دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء المؤجلة من الجولة الـ21 من الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا".

افتتح المهاجم الإسباني ماركو أسينسيو التسجيل لأصحاب الأرض مبكرا في الدقيقة الثامنة من انطلاق صفارة البداية.

وعزز المهاجم الفرنسي كريم بنزيما تقدم الفريق الملكي بتسجيله هدفين متتاليين من ركلتي جزاء في الدقيقتين (31 و45) من زمن الشوط الأول.

واختتم النجم الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش رباعية "الميرنغي" قبل عشر دقائق من نهاية الوقت الأصلي للقاء الذي أقيم على ملعب "سانتياغو برنابيو" بالعاصمة مدريد.

ورفع فريق ريال مدريد رصيده بعد هذا الفوز إلى 48 نقطة، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، مقلصا الفارق إلى 8 نقاط بينه وبين غريمه التقليدي برشلونة، متصدر "الليغا".

بينما يقبع نادي إلتشي في قاع الترتيب برصيد 9 نقاط فقط.

المصدر: RT